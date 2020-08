Rooney: Thiago vom FC Bayern besserer Transfer als Lionel Messi

Was macht Barca mit all den Messi-Millionen?

Als Lionel Messi beim FC Barcelona die Bombe platzen ließ, verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer in der gesamten Fußball-Welt.

Der Superstar unter den Superstars will seinen Verein nach jahrelanger Treue tatsächlich verlassen. Mit 33 Jahren ist der wohl beste Kicker also erstmals wirklich auf dem Markt - und Europas Topteams prüfen nun fieberhaft, ob sie in den Poker um den sechsmaligen Welt einsteigen können.