Die Top 5 gamescom-Spiele der eSports1-Redaktion

Gestern um 19:30 deutscher Zeit war es so weit: Die gamescom 2020 öffnete ihre Pforten...zumindest digital. Aufgrund des Coronavirus musste die riesige Spielemesse in ein Online-Format umgewandelt werden. Die Opening Night , sowie alles zur gamescom dazugehörende, wird für die Fans 2020 ausschließlich digital zugänglich sein.

Doch auch dieses Jahr wurden gleich am ersten Tag unzählige Spiele vorgestellt, auf die sich die Fans in den kommenden Monaten freuen dürfen. Auch in der SPORT1-eSports-Redaktion wurden die Ankündigungen gespannt verfolgt und schnell kristallisierten sich fünf Spiele heraus, auf die wir ein besonderes Augenmerk haben sollten.