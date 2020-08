Tennis: Naomi Osaka nach Protest von Dirk Hordorff scharf kritisiert

Naomi Osaka schließt sich dem Protest gegen Polizeigewalt in den USA - und wird dafür von einem Tennis-Funktionär scharf kritisiert.

Tennisfunktionär Dirk Hordorff hat den Protest der japanischen Starspielerin Naomi Osaka gegen Polizeigewalt in den USA heftig kritisiert. "Ich bin kein Fan von solchen Aktionen. Hier wird ein nationales Problem auf eine internationale Sportart übertragen", sagte der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dem Münchner Merkur und der tz .

Osaka hatte am Mittwoch zunächst ihre Halbfinal-Teilnahme beim WTA-Turnier in New York aus Protest zurückgezogen, anschließend aber angekündigt, die auf Freitag verschobene Partie doch zu spielen.