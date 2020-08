Barry Hepburn wechsel zum FC Bayern von Celtc Glasgow

Schon Anfang August soll der 16 Jahre alte Flügelstürmer seinen Medizincheck an der Säbener Straße absolviert haben, nun ist der Deal in trockenen Tüchern. "Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Transfer von Barry geklappt hat. Er ist ein Offensivspieler mit viel Potenzial, dem wir bei seinen weiteren Entwicklungsschritten helfen wollen", sagt Campus-Leiter Jochen Sauer in einem Statement auf der Bayern-Homepage.