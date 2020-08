Die gamescom Opening Night Live 2020 - gamescom digital

Es gibt für alles ein erstes Mal. Hinsichtlich der gamescom war es 2020 das erste Mal, eine von abertausende Menschen besuchte Messe in ein Online-Event zu verwandeln. Wochenlang wurde hinter den Kulissen gewerkelt, mit Entwicklern gesprochen und mit den Rocket Beans, den Freaks4U und Faktor 3 eigene deutsche Content-Creator an Land gezogen.

Am 27. August war es dann soweit und die gamescom 2020, online edition, startete um 19:30 (CEST) in die erste digitale Ausgabe seit dem Umzug aus Leipzig im Jahre 2009. Geoff Keighley, Host und Producer der Show, präsentierte in einer mehr als zweistündigen Sendung die Highlights, auf die sich Videospielfans die kommenden Tage freuen dürfen.