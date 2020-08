Harry Maguire von Manchester United spricht über Festnahme in Griechenland

Laut des 27-Jährigen sollen die in Zivil gekleideten Polizisten sich nicht als solche ausgewiesen haben. "Sie haben mich oft an den Beinen getroffen und gesagt, dass ich nie mehr Fußball spielen werde", sagte der Kapitän von Manchester United der BBC: "Ich war in Panik. Hatte Angst, Angst um mein Leben. An diesem Punkt dachte ich, das können nie im Leben Polizisten sein."