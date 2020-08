Boxen: Jack Culcay beim Wiegen 200 Gramm leichter als Abass Baraou

Abass Baraou geht als Favorit in den Kampf gegen Jack Culcay in Berlin. Auch auf der Waage hat das Top-Talent leicht die Nase vorne.

Die deutsche Boxszene fiebert in entbehrungsreichen Zeiten von Corona dem Kampf zwischen Ex-Champion "Golden Jack" Culcay und Top-Talent Abass Baraou in Berlin entgegen (Fight-Night aus Berlin mit dem Hauptkampf Abass Baraou vs. Jack Culcay, Freitag ab 21.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).