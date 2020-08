Bayer Leverkusen: Leon Bailey muss seine Quarantäne in Jamaika absolvieren

Baileys nach Party mit Bolt in Quarantäne

Der 23-Jährige war in seiner Heimat bei der Geburtstagsfeier des mit dem Coronavirus infizierten Sprint-Olympiasiegers Usain Bolt gewesen, begab sich am Dienstag in Selbstisolation und wollte den Rest dieser in Deutschland verbringen. Nun muss er seine verordnete häusliche Quarantäne von 14 Tagen auf der Karibik-Insel antreten.