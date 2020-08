FC Barcelona: Bartomeu soll Rücktritt angeboten haben, damit Messi bleibt

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen. Barca-Präsident Josep Bartomeu will den Argentinier zum Bleiben überreden - offenbar auch mit persönlichen Konsequenzen.

Barcelona startet am Montag - ohne Messi?

Am Montag startet Barcelona in die Vorbereitung der neuen Saison. "Bei dem Trainingsbeginn bin ich mir tausendprozentig sicher, will Messi nicht mehr dabei sein. Innerhalb von wenigen Tagen muss also eine Lösung gefunden werden", sagt Spanien-Experte Miguel Gutiérrez im Gespräch mit SPORT1.