Tennis, US Open: Kerber zum Start gegen Tomljanovic, Zverev gegen Anderson

Angelique Kerber hat zum Start der US Open eine machbare Aufgabe erwischt © Getty Images

Die deutschen Spitzenspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev im Tennis erwischen zum Start der US Open machbare Gegner. Insgesamt nehmen zehn deutsche Athleten teil.

Auf Deutschlands Tennis-Spitzenspieler Angelique Kerber (Kiel) und Alexander Zverev (Hamburg) warten in der ersten Runde der US Open machbare Aufgaben.

Kerber trifft auf die Australierin Ajla Tomljanovic. Zverev bekommt es zu Beginn des Turniers in New York (ab 31. August) mit Kevin Anderson (Südafrika), Nummer 124 der Weltrangliste, zu tun.

Fragezeichen hinter Form von Kerber und Zverev

Hinter der Form der beiden deutschen Spitzenspieler stehen aber noch einige Fragezeichen. Kerber tritt ohne Wettkampfpraxis in New York an, ihr bislang letztes Match auf der Tour war das Achtelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar.