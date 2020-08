Fredi Bobic über Eintracht Frankfurt und die Folgen von Corona

Für Bobic wäre eine Rückkehr der Fans in die Stadien auch deshalb wichtig, um die Emotionen der Anhänger zu kanalisieren. "Der Mensch braucht Emotionen. Und wenn wir ihm diese Emotionen wegnehmen, dann werden wir es vielleicht woanders sehen. Dann entzündet es sich in der Öffentlichkeit irgendwo, wo es vielleicht nicht so schön ist."

Bobic: "Jetzt aktuell ist es sehr ruhig und zäh"

Auch über die sportliche Zukunft der Eintracht äußert sich Bobic - und er ist optimistisch, dass die Hessen in der kommenden Spielzeit wieder eine gute Figur abgeben werden. "Wenn ich jetzt die Mannschaft anschaue, dann sind wir in der Rückrunde Sechster geworden. So schlecht ist die Mannschaft nicht", sagt der frühere Stürmer. "Wir wollen eine gute Saison spielen, und das ist mit dieser Mannschaft absolut möglich. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft so an den Start gehen kann."