NFL: Colts, Jets und Washington sagen Training nach Polizeigewalt ab

Die Indianapolis Colts, die New York Jets und das Washington Football Team aus der US-Profiliga NFL haben ihre Trainingseinheiten am Donnerstag aufgrund der Polizeigewalt gegen den Schwarzen Jacob Blake abgesagt.

Das gab die Liga bekannt. Die Colts wollen die Zeit nutzen, um "zu diskutieren und an einem langfristigen Konzept zur sozialen Einflussnahme zu arbeiten". Zudem wolle der Klub die Menschen "in unseren Gemeinden zu einer Veränderung inspirieren", hieß es in einem Statement.