Formel 1: VW-Vorstandschef Herbert Diess mit F1-Flirt und Formel-E-Kritik

"Die Formel 1 wird CO2-neutral, indem sie synthetische Kraftstoffe nutzen wird. Sie ist viel aufregender, spaßiger, mehr Rennsport und ein besserer Technik-Wettkampf als die Formel E, die in Stadtzentren ein paar Runden im Spielmodus dreht."

Diess Antwort auf einen Beitrag von Bill Gates über die CO 2 -neutrale Mobilität der Zukunft sind ein Paukenschlag – gleich aus zwei Gründen!

Erstens: Diess wertet damit die Formel E massiv ab. Das überrascht deshalb, weil der VW-Konzern mit Audi und Porsche gleich zwei Konzernmarken in der Elektroformel an den Start bringt. Die beiden Formel-E-Teams dürften davon also nicht allzu begeistert sein.