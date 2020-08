Fortnite Kapitel 2 - Saison 4: Nexus War ist da - Alles zum Patch

Das neue Fortnite-Saison heißt "Nexus War" und ist ab sofort verfügbar. Patch 14.0 bringt Marvel Superhelden und viele weitere Neuerungen in Epic's Battle Royale Erfolg.

Die neueste Saison in Fortnite steht ganz unter dem Stern der Marvel-Superhelden. Es gibt viele große Änderungen am Look und Feel des Games, dazu kommen neue Waffen und einige alte Favoriten, die den Weg zurück ins Spiel finden.