Thomas Müller: Rückkehr in die Nationalmannschaft kein Thema

Rio-Weltmeister Thomas Müller beschäftigt sich nicht mit einem Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Natürlich ist in den letzten Monaten aufgrund des mannschaftlichen Erfolgs und meiner Rolle darin diese Nationalmannschaftsfrage wieder aufgetaucht, aber es wurden von allen Seiten relativ klare Aussagen getätigt", sagte der 30 Jahre alte Stürmer von Bayern München am Donnerstag bei einem Termin in einem Möbelhaus und betonte: "Deswegen gibt es da keinen neuen Stand und es ist für mich aktuell auch kein Thema."