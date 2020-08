Premier League: Antonio Rüdiger über den Umbruch beim FC Chelsea

Der FC Chelsea befindet sich inmitten einer großen Transferoffensive. Antonio Rüdiger verrät, wie er den drastischen Umbruch in seinem Verein wahrnimmt.

Der FC Chelsea könnte als der Gewinner aus dem Sommer-Transferfenster hervorgehen. Nach Platz vier in der Liga tüteten die Blues bereits fünf Transfers für über 200 Millionen Euro ein.

"Ich freue mich immer über neue Gesichter in der Mannschaft", sagte Antonio Rüdiger bei t ransfermarkt.de. "Nach der Transfersperre im vergangenen Sommer hat man nun natürlich gehofft, dass wir ein paar echte Verstärkungen bekommen. Bei Hakim (Ziyech, d.R.) hatte ich sofort ein gutes Gefühl und mein Bezug und meine Meinung zu Timo (Werner, d.R.) ist bereits bekannt."

Das Aufrüsten der Blues ging in den vergangenen Tagen munter weiter. Linksverteidiger Ben Chilwell von Leicester City wurde für rund 55 Millionen Euro verpflichtet, mit Malang Sarr (ablösefrei, OGC Nizza) kam bereits ein weiterer Kollege und Konkurrent für Rüdiger in der Innenverteidigung.

Der Klub setzt mit solchen Namen auch an das bestehende Personal eine klare Botschaft, dass man in der Gesamtentwicklung wieder einen Schritt weiter nach oben machen möchte. "Ich finde das super", sagte der deutsche Nationalspieler, angesprochen auf die Transferbemühungen seines Klubs.

Rüdiger zieht Hut vor City und Liverpool

Nach Platz vier in der abgelaufenen Saison wollen die Blues weiter oben angreifen. Rüdiger warnt jedoch vor der Konkurrenz in der besten Liga der Welt. "Was Liverpool und Man City die letzten Jahre gezeigt haben, davor muss man den Hut ziehen. Das hat meinen größten Respekt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass diese beiden Teams nun die nächsten Jahre durchgängig alles dominieren werden.