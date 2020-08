Lionel Messi und die Folgen: Selbst Real Madrid wird leiden

Der FC Barcelona feierte 2019 seinen 120. Geburtstag. Nachdem der Klub am 29. November 1899 vom Schweizer Hans Gamper gegründet wurde, bestritt er am 8. Dezember 1899 sein erstes Spiel im Velodromo de la Bonanova. © Imago

Stoichkov war vielseitig und konnte entweder links oder in der Mitte spielen, was ihn zu einem hocheffizienten Stürmer mit großer Geschwindigkeit und einem guten Torinstinkt machte. Er ist einer von drei Barca-Spielern, die den Europapokal (1992), den Goldenen Schuh (1990) und den Ballon d'Or (1995) gewonnen haben © Getty Images

PATRICK KLUIVERT (1998-2004): Für Barca erzielte er 145 Tore in 308 Spielen und war damit einer der besten Torschützen in der Geschichte des Klubs. Von Trainer Louis van Gaal wurde er als "perfekter Stürmer" bezeichnet © Getty Images

SAMUEL ETO'O (2004-2009): Der Kameruner geht in die Geschichte Barças als "der unbezwingbare Löwe" ein, der Stürmer, der nie aufgab. Dank der Unterstützung von Deco, Ronaldinho, Iniesta, Xavi und Messi erzielte der Afrikaner in seinen 234 Spielen im Barca-Trikot 152 Tore © Getty Images

Er war einer der produktivsten Stürmer in der Vereinsgeschichte: mit 108 Toren in 144 Spielen © Getty Images

Mit 46 Ligatreffern in seinen ersten drei Barca-Jahren war dies allerdings kein Problem. Sein größter Erfolg in Barcelona gelang ihm aber bekanntlich 2015 als Barca-Trainer mit dem Gewinn des Triples © Getty Images

XAVI (1998-2015): Der Rekordspieler hat über 550 Pflichtspiele für Barca absolviert, mehr als jeder andere zuvor. Im Alter von elf Jahren fing er in Barcas Talentschmiede "La Masia“ an © Getty Images

DANI ALVES (2008-2016): Nach fünf erfolgreichen Saisons mit Sevilla kam Dani Alves im Sommer 2008 zum FC Barcelona. Seine körperliche Stärke brachte ihm den Spitznamen "The Tarantula" in seiner Heimat Brasilien ein © Getty Images

In seinen acht Spielzeiten im Barça-Trikot stand er in 414 Spielen auf dem Platz. Er spielte unter Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino und Luis Enrique © Getty Images

Während seiner Zeit in Barcelona erzielte er 136 Tore in 253 Spielen. 1999 wurde er für seine Leistungen mit dem Ballon d'Or belohnt © Getty Images

Aber Koeman war auch torgefährlich. In 191 Ligaspielen für die Blaugrana traf er 67 Mal. Sein wohl wichtigstes Tor war der Siegtreffer im Endspiel um den Europapokal der Landesmeister 1992. In der Verlängerung gegen Sampdoria Genua traf er per Freistoß © Getty Images

In seiner letzten Saison in Barcelona übernahm Sergi die Kapitänsbinde von Pep Guardiola. Er gewann sieben große Titel mit Barca © Getty Images

Elf Jahre blieb er in Barcelona und konnte 15 Titel gewinnen. Im Anschluss an seine aktive Karriere schlug er, wie erwartet, eine Laufbahn als Trainer ein. Aktuell steht er nach seinem Engagement beim FC Bayern in Manchester City an der Seitenlinie © Getty Images