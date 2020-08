Deutsche U21 gegen Moldau und Belgien ohne Wirtz und Schubert

"Natürlich stehen im September wichtige Spiele für uns an. Trotzdem schauen wir bei jedem Spieler, was das Beste für seine aktuelle Situation und die Weiterentwicklung ist", sagte Kuntz. Nachnominiert wurde Schlussmann Finn Dahmen vom FSV Mainz 05.

U21 trifft auf Moldau und Belgien

Der erst 17 Jahre alte Wirtz hätte in den EM-Qualifikationsspiele gegen Moldau am 3. September (18.15 Uhr) in Wiesbaden und am 8. September (16.00 Uhr) in Belgien zum jüngsten U21-Nationalspieler werden können.