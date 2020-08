Premier League of Darts: Das treibt den MVG-Besieger Glen Durrant an

Glen Durrant ist der Senkrechtstarter der PDC. Bei seiner ersten Teilnahme führt er die Premier League an. Robert Marijanović verrät bei SPORT1, was den Briten antreibt.

BDO-Vergangenheit als Antrieb

Statt sich auf dieser Errungenschaft auszuruhen, startet er auch dort durch. Nach seinem Statement-Sieg am Mittwoch gegen Michael van Gerwen (7:3) führt er nach acht Spieltagen sogar das Klassement vor dem Niederländer an. ( Judgement Night: Cross muss liefern )

"Es hat viel damit zu tun, dass seitens der PDC und den Fans die BDO belächelt wird. Wird da ein Spieler Weltmeister, wird gesagt:'Ja, er ist Weltmeister, aber eben nicht bei den ganz großen Jungs", weiß der deutsche Darts-Spieler Robert Marijanović, was den Briten antreibt. "Daher hat man das Gefühl, Durrant will es unbedingt nochmal allen zeigen, dass er das Zeug dazu hat, unter den größten der Welt mitzuhalten", sagt der zweimalige WM-Teilnehmer bei SPORT1 .

Hat van Gerwen ein Einstellungsproblem?

Bei Michael van Gerwen sieht Marijanović, der die Premier League bei SPORT1 als Co-Kommentator begleichtet, ein Einstellungsproblem. "Ich habe manchmal das Gefühl, dass er nicht jedes Spiel so ernst nimmt, wie er es sollte. Daher hat er dann immer so kleine Schocker zwischendurch wie beim World Matchplay. Die scheinen ihn dann wieder aufzuwecken", erklärte der Deutsche.

Nach dem WM-Finale am 1. Januar steigt mit der unibet Darts Premier League das zweite Highlight des Darts-Jahres. Wie 2019 sind auch in diesem Jahr neun sogenannte Challenger am Start, darunter auch Fallon Sherrock © Getty Images

In 16 Spieltagen werden die vier Teilnehmer für die Playoffs in London bestimmt. SPORT1 analysiert mit den zwei deutschen Darts-Assen Max Hopp und Martin Schindler die neun regulären Teilnehmer - das Powerranking © SPORT1-Montage: Getty Images

PLATZ 9 - DARYL GURNEY: Im letzten Jahr stand der Nordire noch im Halbfinale der Premier League, diesmal ist er krasser Außenseiter. Bei der WM setzte es in der 3. Runde des Aus gegen Glen Durrant, nur einmal kam "Super Chin" beim Jahreshöhepunkt über diese Runde hinaus (Viertelfinale 2017) © Getty Images

Beim Masters am vergangenen Wochenende musste sich der Weltranglisten-Siebte gleich zum Auftakt Dave Chisnall geschlagen geben (8:10). Die Form stimmt nicht bei Gurney, das hilft beim chronischen Pessimisten nicht weiter © Getty Images

PLATZ 8 - ROB CROSS: Der Weltmeister von 2018 startete bei der PDC durch wie eine Rakete, anschließend ging es jedoch fast ebenso schnell wieder bergab für den Vorjahres-Finalisten in der Premier League. "Voltage" ist nach seinem Zweitrunden-Aus bei der WM auf Platz vier der Weltrangliste zurückgefallen © Getty Images

Im SPORT1-Powerranking belegt er sogar einen noch tieferen Platz. Beim Masters präsentierte er sich in erschreckender Form und unterlag mit einem Average von schwachen 83,8 Punkten Adrian Lewis in der 1. Runde mit 5:10. Cross muss schnell wieder seine Form finden, die Konkurrenz ist zuletzt links und rechts an ihm vorbeigezogen © Getty Images

PLATZ 7 - GLEN DURRANT: Erst seit 2019 ist "Duzza" bei der PDC, dennoch erreichte er bereits drei Halbfinals bei Major-Turnieren. Nach seinem Viertelfinal-Einzug bei der WM war seine Wahl als einer der neun regulären Teilnehmer an der Premier League allerdings nur von wenigen Experten erwartet worden © Getty Images

Als Weltranglisten-22. war Durrant nicht für das Masters qualifiziert, die Premier League ist also sein erster großer Einsatz 2020. Es "ist eine Überraschung, dass er eingeladen wurde. Er hat es sich auf jeden Fall verdient, er hat ein richtig gutes Jahr 2019 gespielt. Jetzt hängt es von ihm ab, wie sein Jahr 2020 wird und wie hoch er in der Weltrangliste steigt", erklärt Martin Schindler bei SPORT1 © Getty Images

PLATZ 6 - NATHAN ASPINALL: "The Asp" befindet sich in Topform, sowohl bei der WM als auch beim Masters scheiterte der 28-Jährige erst im Halbfinale. Nun wartet sein Premier-League-Debüt. "Von Nathan Aspinalls Entwicklung bin ich sehr begeistert. Er hat sich sehr, sehr gut entwickelt und hat unglaubliche zwei Jahre gespielt", meint Max Hopp im Gespräch mit SPORT1 © Getty Images

Auch Schindler hält viel vom Engländer: "Er hat bei der WM tatsächlich sehr überzeugt. Er hatte viel Druck, weil er letztes Jahr bei der WM im Halbfinale stand. Die Augen waren schon auf ihn gerichtet und dann hat er Charaktere geschlagen wie Gary Anderson und generell richtig gute Spiele gemacht. Wenn er sowas auch in der Premier League abliefert, könnte er durchaus gute Chancen haben" © Getty Images

PLATZ 5 - GERWYN PRICE: Nach einem starken Jahr 2019 kam der Motor des Walisers zuletzt etwas ins Stocken, beim Halbfinal-Aus gegen Peter Wright (WM 2020) sowie der Niederlage im Viertelfinale des Masters (2:10 gegen Gary Anderson) blieb der "Iceman" hinter seinen Erwartungen zurück. Dennoch kann ihm vom Potenzial her kaum jemand das Wasser reichen © Getty Images

Hopp traut Price sogar den Titel zu: "Er hat so ein bisschen diese Bad-Boy-Attitüde, kann sich in letzter Zeit gegen van Gerwen durchsetzen und fordert ihn immer mehr in Duellen. (...) Ich glaube, das wird ein Kampf zwischen van Gerwen und Price." Letztes Jahr schloss der 34-Jährige die Premier League auf Platz fünf ab und verpasste knapp den Einzug in die Playoffs © Getty Images

PLATZ 4 - MICHAEL SMITH: Der "Bully Boy" ist an guten Tagen zu allem fähig. Bei der WM 2019 stürmte er ins Finale, beim Masters vergab er im Endspiel drei Matchdarts gegen Wright und verpasste seinen ersten Major-Titel nur hauchdünn © Getty Images

2020 könnte das Jahr von Smith werden - wären da nicht seine seltsamen Leistungsschwankungen. Bei der WM 2020 verlor er sensationell sein Auftaktmatch gegen Luke Woodhouse, auch die vergangene Premier-League-Saison endete auf dem enttäuschenden siebten Platz. Smith ist eine Wundertüte © Getty Images

PLATZ 3 - GARY ANDERSON: Bei seinen letzten fünf Teilnahmen erreichte der "Flying Scotsman" stets das Halbfinale in der Premier League, letztes Jahr musste er wegen akuter Rückenprobleme absagen. Das Ligaformat mit nur einem Spiel pro Woche spricht für ihn, der Spielplan ist für den Schotten dadurch nicht so anstrengend wie ein Turnier über wenige Tage © Getty Images

Anderson gewann 2019 kein Major, bei der WM folgte das Aus im Achtelfinale. Beim Masters präsentierte er sich aber in starker Form, demütigte seinen Rivalen Price mit 10:2 und schied erst im Halbfinale aus. Die Playoffs sind Anderson auch in diesem Jahr zuzutrauen © Getty Images

PLATZ 2 - MICHAEL VAN GERWEN: Die Niederlage im WM-Finale war eine Enttäuschung für den Titelverteidiger, dafür winkt ihm mit dem fünften Sieg in Folge in der Premier League ein neuer Rekord. "Man kann van Gerwen nie abschreiben und er wird sich da wieder reinbeißen. Ihn wird es ärgern, im WM-Finale verloren zu haben, aber in der Premier League wird er wieder oben mit dabei sein", erwartet Schindler © Getty Images

Hopp sieht MvG aber nicht als Topfavoriten für die Premier League: "Es ist sehr spannend, weil man mit Peter Wright und Gerwyn Price zwei Kandidaten gefunden hat, die auf Augenhöhe sind, die van Gerwen auch regelmäßig unter Druck setzen und ihn auch besiegen können." Der Titel wird 2020 noch schwieriger, die Konkurrenz hat aufgeholt. Beim Masters setzte es gleich zum Auftakt nach fünf Siegen in Folge das Aus (6:10 gegen Jonny Clayton) © Getty Images

PLATZ 1 - PETER WRIGHT: Einen einzigen Major-Titel gewann Wright bis 2020 in seiner Karriere, in diesem Jahr hat er diesen Wert bereits verdoppelt. Nach dem grandiosen Sieg im WM-Finale gegen Michael van Gerwen an Neujahr gewann er auch das Masters - obwohl er drei Matchdarts gegen sich hatte. In den vergangenen Jahren hatte noch Wright regelmäßig wichtige Matchdarts verpasst ... © Getty Images