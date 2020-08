Lionel Messi: Wie geht's weiter? Barcelona startet Montag ins Training

Nanu? Barcas Sportdirektor denkt nicht an Messi-Abgang

Lionel Messi will Barca verlassen, aber die Zeit drängt. Am Montag startet Barca ins Training. Spanien-Experte Miguel Gutiérrez findet bei SPORT1 klare Worte.

Der Superstar will den FC Barcelona verlassen - seiner Meinung nach ablösefrei und sofort. Der Verein sieht das anders und pocht aktuell auf den Vertrag bis 2021 mit einer Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro .

Barcelona startet Montag ins Training - mit Messi?

"Bei dem Trainingsbeginn bin ich mir tausendprozentig sicher, will Messi nicht mehr dabei sein. Innerhalb von wenigen Tagen muss also eine Lösung gefunden werden", sagt Spanien-Experte Miguel Gutiérrez im Gespräch mit SPORT1 .

Der Grund ist einfach: bereits jetzt kochen die Emotionen in Barcelona über. Enttäuschte Fans stürmen das Camp Nou, nicht auszudenken, was passiert, wenn Messi am Montag auf der Matte steht.