Die nächste Stufe des Valorant-eSports - das LVL Clash 2

Die Entwicklung, die Valorant seit seiner Veröffentlichung am 2. Juni durchgemacht hat, ist erstaunlich. In gerade einmal knapp drei Monaten kamen direkt zwei neue Agenten in das Spiel, unzählige Patches wurden veröffentlicht und kontinuierlich daran gearbeitet, den neuen Shooter nach und nach immer eSports-tauglicher zu gestalten.

In der Community kam Riot Games ehemaliges "Projekt A" entsprechend gut an. Einige der namenhaftesten eSports-Organisationen sprangen auf den (Schnell-)Zug auf und gründeten ihre hauseigenen Valorant-Teams, um bei etwaigen kommenden Turnieren mit dabei sein zu können.

Exponentielle Entwicklung

Gespielt wird in der Gruppenphase im Best-of-1-Format. Gruppenerster und -zweiter gelangen direkt in die Playoffs. Platz Drei und Vier sind ausgeschieden. Ab den Playoffs ändert sich das Format dann auf best-of-3. Auch das Finale wird in diesem Modus ausgespielt werden. Anders als bei bekannten eSports-Turnieren wird es beim LVL Clash 2 kein Lower Bracket geben. Sprich wer in den Playoffs verliert ist raus.