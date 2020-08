Real Madrid: Daniel Carvajal klagt über fehlende Freundschaften

Das verriet der 28-Jährige nun in einem Interview mit dem Männermagazin Esquire .

Obwohl noch zahlreiche Spieler aus seiner Anfangszeit bei Real Madrid im heutigen Kader der Königlichen stehen, scheint der Ex-Leverkusener nicht all zu viele Freunde in der spanischen Hauptstadt zu haben.

Carvajal: " In Leverkusen war alles viel einfacher"

Der Spanier gestand nämlich, dass es ihm schwer fällt, bei Real Madrid Freunde zu finden: "Es ist nicht leicht." Carvajal denkt diesbezüglich gerne an seine Zeit bei Bayern 04 Leverkusen zurück. "Als ich in Leverkusen war, wo das Durchschnittsalter der Mannschaft 23 Jahre war, war alles viel einfacher. Wir hatten gleiche Hobbys, keine Frauen, keine Kinder. Bei Real Madrid haben sich alle schon ein Leben aufgebaut und es ist so ein etablierter Klub, der um alles kämpft, dass für mehr keine Zeit und das Privatleben außen vor bleibt."