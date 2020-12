Supercup FC Bayern gegen FC Sevilla in Budapest mit 3000 Bayern-Fans?

Die Rückkehr von Zuschauern bei Pflichtspielen wird immer wahrscheinlicher. Im Europäischen Supercup in Budapest könnten sogar Fans des FC Bayern dabei sein.

Triple-Gewinner Bayern München könnte einen möglichen Sieg im europäischen Supercup wohl mit 3000 eigenen Fans im Stadion feiern. Laut des kicker will die Europäische Fußball-Union (UEFA) beide Finalisten mit einem Kartenkontingent in dieser Höhe versorgen.

Am Dienstag hatte die UEFA ihren Plan bestätigt, wonach die Partie des deutschen Champions-League-Gewinners am 24. September in Budapest gegen den spanischen Europa-League-Titelträger FC Sevilla als "Pilotprojekt" vor Zuschauern ausgetragen werden soll.