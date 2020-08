NHL: Colorado Avalanche gewinnen ohne Philipp Grubauer gegen Dallas Stars

Die Colorado Avalanche müssen in den Playoffs zeitweise auf Philipp Grubauer verzichten © Getty Images

Die Colorado Avalanche feiern den ersten Sieg in der Playoff-Serie gegen die Dallas Stars. Thomas Greiss hingegen legt einen unglücklichen Auftritt hin.

Ohne den weiterhin verletzten Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat Colorado Avalanche im Viertelfinale den ersten Sieg in der Best-of-seven-Serie gefeiert. In der "Blase" in Edmonton setzten sich die Avs gegen die Dallas Stars mit 6:4 durch und verkürzten die Serie auf 1:2.