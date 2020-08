NBA: Nach Boykott - Lakers um LeBron & Clippers wollen Saison abbrechen

Nächster Paukenschlag in der NBA!

Nachdem am Mittwochabend völlig überraschend die Milwaukee Bucks aus Protest gegen Polizeigewalt nicht zu ihrem Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic erschienen waren, setzen nun die beiden Teams aus L.A. das nächste Zeichen.

Laut Shams Charania von The Athletic stimmten die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Clippers bei einem kurzfristig anberaumten Spieler-Meeting für einen frühzeitigen Saisonabbruch. Alle anderen NBA-Teams votierten dagegen.

LeBron mit energischem Statement

Laut Chris Mannix von Sports Illustrated geht es für die Sportler vor allem darum, einen klaren Aktionsplan zu erarbeiten, der Wahlen und eine Polizeireform enthält. Dazu sollen die Teambesitzer in die Verantwortung genommen werden.

Auch LeBron James äußerte sich in der Nacht zur aktuellen Situation in den USA und forderte energisch, dass die Owner mehr involviert werden und stärker handeln sollen. Vor dem Treffen der Besitzer am Donnerstag stehen diese nun unter enormem Zugzwang.