Tennis, ATP: Juan Martin del Porto zum dritten Mal am Knie operiert

Juan Martin del Potro muss erneut am Knie operiert werden © Imago

Juan Martin del Potro muss erneut am Knie operiert werden. Der Argentinier hat sein einem Jahr kein Turnier mehr bestritten, klagt weiter über Schmerzen.

Der argentinische Tennisstar Juan Martin del Potro ist zum dritten Mal am rechten Knie operiert worden.

"In den vergangenen Monaten ist Delpo dem Rat seiner Ärzte gefolgt und hat das Knie sogar auf einem Tennisplatz in Buenos Aires getestet, aber die Schmerzen sind weiter da", hieß es in einer Mitteilung von del Potros Sprecher.