NBA: Auch Rockets - OKC und Lakers - Portland abgesagt

Die Spieler der Magic standen am Mittwoch auf dem Feld in Orlando/Florida und warteten auf ihren Gegner, doch die Bucks um den griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo kamen nicht.

Grund hierfür ist der erneute Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Bucks-Guard George Hill sagte zu The Undefeated: "Wir sind müde ob der Tötungen und der Ungerechtigkeit."

Auch Rockets und OKC planten Boykott

Jacob Blake wurde am Sonntag in der Stadt Kenosha in Wisconsin von einem Polizeibeamten mehrfach in den Rücken geschossen, als er in sein Auto steigen wollte. Dessen drei Kinder, die sich auf dem Rücksitz des Wagens befanden, mussten den Vorfall mitansehen. Blake kämpft auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Milwaukee um sein Leben.