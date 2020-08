NBA: Bucks um Giannis Antetokounmpo boykottieren Spiel fünf gegen Orlando

Die Milwaukee Bucks treten nicht zu ihrem Playoff-Spiel gegen die Orlando Magic an. Das Team von Giannis Antetokounmpo will ein Zeichen setzen.

Spiel fünf der Runde sollte eigentlich um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten, doch die Bucks weigerten sich, aus der Kabine zu kommen. Die Spieler der Magic standen am Mittwoch auf dem Feld in Orlando/Florida und warteten auf ihren Gegner, doch die Bucks um den griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo kamen nicht.

Grund hierfür ist der erneute Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Bucks-Guard George Hill sagte zu The Undefeated: "Wir sind müde ob der Tötungen und der Ungerechtigkeit."

Strafe für "Nicht erscheinen"?

Allerdings muss diese Regel im aktuellen Fall nicht automatisch Anwendung finden. Nicht nur wegen Corona, auch wegen der Massenproteste aufgrund Polizeigewalt gegen Schwarze befindet sich die NBA in einer absoluten Ausnahmesituation. In der Bubble in Orlando wurde den Spielern bereits erlaubt, statt der eigenen Namen bestimmte Botschaften auf dem Trikot zu präsentieren.

So reagieren die NBA-Stars auf den Boykott

Jacob Blake wurde am Sonntag in der Stadt Kenosha in Wisconsin von einem Polizeibeamten mehrfach in den Rücken geschossen, als er in sein Auto steigen wollte. Dessen drei Kinder, die sich auf dem Rücksitz des Wagens befanden, mussten den Vorfall mitansehen. Blake kämpft auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Milwaukee um sein Leben.