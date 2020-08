Werder Bremen: Bittencourt und Friedl sprechen über neue Saison

Bestes Beispiel waren die Einheiten am Dienstag: Leonardo Bittencourt und Yuya Osaka gerieten aneinander, Davie Selke und Ömer Toprak brüllten sich an.

"Ich fand es total geil gestern, das war ein richtig gutes Training. So etwas will man haben", sagte Kohfeldt, der sich wenige Tage zuvor selbst Niclas Füllkrug vorgeknöpft hatte, daraufhin laut deichstube .

Friedl und Bittencourt wollen aus Vorsaison lernen

In dieser musste Werder, mit dem Ziel Europa in die Saison gestartet, bis zur Relegation zittern, ehe der Klassenerhalt feststand.

Ähnlich sieht es auch Leonardo Bittencourt. "So eine Saison, in der man so durch den Dreck geht, lässt einen natürlich enger zusammenrücken und zeigt, dass es nur zusammen geht", sagte der Mittelfeldspieler, dessen Kaufoption wie bei Innenverteidiger Ömer Toprak nach dem Klassenerhalt griff, im Instagram-Format Split It! von SPORT1.