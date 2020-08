Tennis, US Open: Kei Nishikori sagt Teilnahme nach Coronavirus ab

Obwohl er vom Coronavirus genesen ist, nimmt Kei Nishikori nicht an den US Open teil. Der Japaner zeigt sich enttäuscht, geht aber auf Nummer sicher.

Trotz der Genesung vom Coronavirus hat der japanische Tennisprofi Kei Nishikori seine Teilnahme an den US Open abgesagt.

Der Weltranglisten-31. und sein Team hätten entschieden, "die US Open dieses Jahr ausfallen zu lassen". Es sei "nach einer so langen Pause nicht klug", potenziell Matches mit fünf Sätzen zu bestreiten, schrieb Nishikori.

Mitte August und damit zwei Wochen vor dem Start der US Open am 31. August in New York, hatte der 30-Jährige seine Corona-Infektion bekannt gemacht.