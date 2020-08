Lionel Messi soll Wechsel nach Manchester favorisieren

Nach 20 Jahren beim FC Barcelona will Lionel Messi seinen Verein in diesem Sommer verlassen. Doch wohin zieht es den sechsfachen Weltfußballer?

Wie der US-amerikanische Fernsehsender ESPN wissen will, soll der 33-Jährige in Kontakt mit Manchester-City-Trainer Pep Guardiola stehen. In einem Telefonat mit seinen ehemaligen Barca-Trainer, soll der Superstar über einen Wechsel zu den Skyblues gesprochen haben.