Formel 1 in Spa: Ferrari-Pilot Charles Leclerc befürchtet schweres Rennen

Nach seinem Sieg 2019 ist Vettel-Teamkollege Charles Leclerc diesmal deutlich weniger zuversichtlich, was Spa betrifft. Nur das Wetter kann Ferrari wohl retten.

Charles Leclerc hat sehr gute Erinnerungen an Spa. Sein Sieg beim Belgien-GP 2019 machte ihn in der Formel-1-Historie zum jüngsten Rennsieger in einem Ferrari.