Lionel Messi: Der schmutzige Barcelona-Krimi und die Akteure

Josep Maria Bartomeu (57), der Präsident:

Bartomeu darf bei der nächsten Wahl 2021 gemäß der Klubsatzung nicht mehr kandidieren, kämpft also nicht mehr um seine Wiederwahl, sondern um sein Vermächtnis. Der neue Coach Ronald Koeman sollte das bis dahin noch etwas aufhübschen. Stattdessen droht nun die ultimative Trübung seiner persönlichen Bilanz: Bartomeu könnte als der Präsident in Erinnerung bleiben, der die Überfigur Lionel Messi vergrault hat.

Ronald Koeman (57), der Trainer:

In einem Treffen mit Messi soll er dem Superstar laut argentinischen Medienberichten mitgeteilt haben, dass die "Zeit der Privilegien" vorbei sei. Es gibt unterschiedliche Darstellungen, ob Koeman sogar explizit "die Zeit DEINER Privilegien" gesagt hätte, so oder so scheint die Botschaft angekommen zu sein und Messis Entfremdungsgefühle verstärkt zu haben.

Victor Font (48) und Joan Laporta (58), die Präsidentschaftsbewerber:

Laporta unterstellt Bartomeu, es auf Messis Abgang angelegt zu haben, um mit der Ablösesumme und der Einsparung seines Gehalts die angeschlagenen Klubfinanzen zu sanieren. Genüsslich breitete er via Twitter auch die Verstimmungen um Suarez aus, berichtete, dass dieser per Telefon ausgebootet worden sei und warf der aktuellen Führung "Feigheit" und "einen Mangel an Respekt" vor: "Armes Barca, in den Händen von so inkompetenten Leuten."