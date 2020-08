Schalke 04: Juventus erkundigt sich nach Weston McKennie

McKennie hat Zweikampfvebot

Dass McKennie weg will, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Schalke-Trainingslager in Tirol hat der US-Nationalspieler ein Zweikampfverbot, darf aktuell nur individuelle Einheiten machen. Auch am Mittwochvormittag trainierte er in Längenfeld auf einem Nebenplatz abseits der Mannschaft.