Bundesliga Tippspiel 2020/21 | 1. Bundesliga tippen | SPORT1

Die 1. Bundesliga tippen bei SPORT1

Das SPORT1 Bundesliga Tippspiel

Ob als Einzelspieler, im Team oder gegen die SPORT1 Experten – messen Sie sich auch mit Ex-Bayern-Profi Mario Basler und weiteren bekannten SPORT1 Gesichtern. Ob über die gesamte Saison hinweg oder an jedem einzelnen Bundesliga-Spieltag – Spannung und Spielspaß sind programmiert, es lohnt sich immer! Doch nicht nur das macht das SPORT1 Tippspiel so besonders.

Tippspiel Bundesliga: Diese Preise können Sie gewinnen!

Es winken attraktive und viele Preise mit ganz vielen Highlights. Der Hauptpreis dabei als Einzelspieler: Seien Sie einen Tag lang SPORT1 Reporter! Begleiten Sie unseren SPORT1 Reporter und blicken Sie hinter die Kulissen des FC Bayern - Anfahrt nach München sowie Hotel und Übernachtung inklusive. Ebenfalls einer von vielen attraktiven Preisen: Als VIP zu Gast bei „2 nach 10“ live im Studio bei SPORT1 mit Moderator Hartwig Thöne. Auch die Preise für Teams können sich sehen lassen. Der Kracher: „Die [ Vereinsname ] Story“ (YouTube-Magazin für aktive Fußball-Teams), bei dem SPORT1 mit Ihrem Klub eine Bewegtbild-Story (1-2 Drehtage) auf YouTube entwickelt. Weiteres Highlight dabei: Eine Trainingseinheit auf heimischem Rasen - und als Star-Coach betreut Peter Neururer den Trainingstag. Dazu winken als Preise unter anderem „Behind the Scenes“ - ein Blick hinter die Kulissen von SPORT1 - , ein Besuch in der FC-Bayern-Loge mit SPORT1 Chefredakteur Pit Gottschalk und beim CHECK24 Doppelpass sowie ein Meet & Greet mit FC Schalke Legende Olaf Thon in Gelsenkirchen.

Nicht zuletzt warten Fußball-Ausrüstungen und Trainingsoutfits von SPORT1 und Partner Erima, sponsern wir Ihre nächste Grillparty, winken viele Tagespreise, darunter Trikots der aktuellen Bundesliga-Saison (powered by 11 Teamsport), jeweils 2 Tickets für das Deutsche Fußball-Museum in Dortmund, Gutscheine für Fitnessstudio ELEMENTS (in München, Stuttgart und Frankfurt) und, und, und…‘

Also worauf warten Sie noch? Mitmachen, tippen und gewinnen beim neuen Bundesliga-Tippspiel von SPORT1 unter tippspiel.sport1.de.