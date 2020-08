Anzeige

Tour de France: Kolumne von Jens Voigt über Corona-Konzept, Buchmann, Kämna Tour: Auf ihn würde Voigt setzen

Rad-Experte Jens Voigt gibt bei SPORT1 seine Einschätzung zur Tour © SPORT1-Grafik: Imago

J. Voigt

In seiner SPORT1-Kolumne blickt Radsport-Legende Jens Voigt auf die Favoriten der Tour und mögliche Probleme wegen Corona. Auf Lennard Kämna freut er sich besonders..

Hallo Radsport-Freunde,

am Samstag beginnt in Nizza die Tour de France. Meine Vorfreude ist trotz der Corona-Einschränkungen genauso groß wie immer, schließlich ist die Tour das größte Sportereignis, das wir in diesem Jahr noch haben werden. Olympia und die Fußball-EM wurden abgesagt, die Champions League ist gerade zu Ende gegangen - voller Fokus also auf die Tour. (Tour de France: Alle Etappen im LIVETICKER)

Anzeige

Die Organisatoren haben ein Gesundheitskonzept erstellt, in dem Fans am Streckenrand größtenteils verboten sind. Das ist für mich der einzige Knackpunkt, der der Politik auch große Sorgen bereitet. Was passiert, wenn auf einer Bergetappe 20.000 Fans den Berg hochwollen? Wie will man die aufhalten? Der einzige Grund, warum die Tour nicht wie geplant enden könnte, ist die Unvernunft der Fans.

Spannend wird auch sein zu sehen, was passiert, wenn eine Mannschaft in Quarantäne muss. Das ist dann der Fall, wenn es im gesamten Team innerhalb von sieben Tagen zwei positive Corona-Tests gibt. Bei meiner ersten Tour 1998 bestand ein Team aus neun Fahrern und insgesamt 18 Personen. Bei meiner letzten Tour 2014 waren wir immer noch neun Fahrer, brauchten aber jeden Abend 34 Betten.

Bei der 107. Austragung der legendären Tour de France (ab 29. August täglich im LIVETICKER) stehen für die Fahrer vom Start in Nizza bis zur Ankunft in Paris 21 Etappen auf dem Programm © A.S.O. 1. Etappe - 29. August - 156 km von Nizza Moyen Pays nach Nizza - Flachetappe © A.S.O. 2. Etappe - 30. August - 187 km von Nizza Haut Pays nach Nizza - Gebirgsetappe © A.S.O. 3. Etappe - 31. August - 198 km von Nizza nach Sisteron - Flachetappe © A.S.O. Anzeige 4. Etappe - 1. September - 157 km von Sisteron nach Orcières-Merlette - Hügelig © A.S.O. 5. Etappe - 2. September - 183 km von Gap nach Privas - Flachetappe © A.S.O. 6. Etappe - 3. September - 191 km von Le Teil nach Mont Aigoual - Hügelig © A.S.O. 7. Etappe - 4. September - 168 km von Millau nach Lavaur - Flachetappe © A.S.O. Anzeige 8. Etappe - 5. September - 140 km von Cazères-sur-Garonne nach Loudenvielle - Gebirgsetappe © A.S.O. 9. Etappe - 6. September - 154 km von Pau nach Laruns - Gebirgsetappe © A.S.O. 10. Etappe - 8. September - 170 km von Île d'Oléron Le Château-d'Oléron nach Île de Ré Saint-Martin-de-Ré - Flachetappe © A.S.O. 11. Etappe - 9. September - 167 km von Châtelaillon-Plage nach Poitiers - Flachetappe © A.S.O. Anzeige 12. Etappe - 10. September - 218 km von Chauvigny nach Sarran Corrèze - Hügelig © A.S.O. 13. Etappe - 11. September - 191 km von Châtel-Guyon nach Puy Mary Cantal - Gebirgsetappe © A.S.O. 14. Etappe - 12. September - 197 km von Clermont-Ferrand nach Lyon - Flachetappe © A.S.O. 15. Etappe - 13. September - 175 km von Lyon nach Grand Colombier - Gebirgsetappe © A.S.O. Anzeige 16. Etappe - 15. September - 164 km von La Tour-du-Pin nach Villard-de-Lans - Gebirgsetappe © A.S.O. 17. Etappe - 16. September - 168 km von Grenoble nach Méribel Col de la Loze - Gebirgsetappe © A.S.O. 18. Etappe - 17. September - 168 km von Méribel nach La Roche-sur-Foron - Gebirgsetappe © A.S.O. 19. Etappe - 18. September - 160 km von Bourg-en-Bresse nach Champagnole - Flachetappe © A.S.O. Anzeige 20. Etappe - 19. September - 36 km von Lure nach La Planche des Belles Filles - Einzelzeitfahren © A.S.O. 21. Etappe - 20. September - 122 km von Mantes-la-Jolie nach Paris Champs-Élysées - Flachetappe © A.S.O.

Die Mannschaften sind viel größer geworden, da ist immer eine potentielle Fehlerquelle dabei. Wenn am Ende acht oder mehr Teams in Quarantäne müssen, macht es dann überhaupt Sinn, mit nur noch 50 Fahrern nach Paris zu fahren? Die Situation ist für alle Neuland.

Kämna wird uns viel Freude machen

Kommen wir zum Sportlichen: Bora-hansgrohe hat Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann trotz ihrer Verletzungen für die Tour nominiert. Beide sind Leistungs- und Imageträger einer deutschen Mannschaft, von daher ist das nachvollziehbar. Normalerweise nimmt kein Team einen angeschlagenen Fahrer mit zur Tour, da muss es schon ganz wichtige Gründe dafür geben.

Es wird ja auch nicht leichter, man fährt am Anschlag und erholt sich nicht während der Tour. Gleich die zweite Etappe wird schwer, am vierten Tag gibt es eine Bergankunft, die schon eine Vorentscheidung bringen kann. Bei Emanuel Buchmann war der Rücken nach seinem Sturz arg lädiert. Wenn er nicht fit ist und gleich zu Beginn sieben Minuten verliert, kommt er nicht mehr aufs Podium in Paris.

Von Maximilian Schachmann bin ich fasziniert, er startet nur 13 Tage nach seinem Schlüsselbeinbruch. Ich bin auch einmal nach so kurzer Zeit mit der gleichen Verletzung die Niedersachsen-Rundfahrt gefahren, damals wurden mir am Abend nach dem Prolog noch die Fäden gezogen. Man fährt zwar vorsichtiger, aber es ist schon möglich.

Im vergangenen Jahr wurde Buchmann am Ende Vierter - da der Vorjahres-Zweite Geraint Thomas diesmal nicht dabei ist, müsste es rechnerisch also mit dem Podium klappen. So funktioniert das Leben aber nicht, es gibt so viele starke Fahrer im Feld. Auch wegen seiner Verletzung glaube ich nicht, dass es in diesem Jahr für die Top drei reicht.

Anzeige

Wenn ich auf ein Tour-Podium eines Deutschen in diesem Jahr tippen müsste, würde ich stattdessen auf Lennard Kämna setzen. Er ist das größte deutsche Talent, sein Etappensieg bei der Dauphiné-Rundfahrt war herausragend. Er fährt frisch, fröhlich und munter auf, ist mit 23 Jahren noch sehr jung und wird immer besser. Er wird uns dieses Jahr bei der Tour große Freude machen.

Wirbel um Ausbootung von Froome und Thomas

Viel Wirbel gab es dagegen um die Nicht-Nominierung von Chris Froome und Thomas beim Team Ineos-Grenadiers um Titelverteidiger Egan Bernal.

Froome nicht mitzunehmen ist eine logische Entscheidung. Er verlässt das Team nach der Saison, ist seit acht Monaten kein ernsthaftes Radrennen mehr gefahren und kann die Rolle als Wasserträger und Helfer überhaupt nicht ausfüllen.

Es war ein Paukenschlag. Am Freitag verkündete Sprint-Star Marcel Kittel seinen Rücktritt vom Profi-Radsport und sorgte damit für einen Schock bei den deutschen Radsportfans © Getty Images "Die große Frage der letzten Monate war für mich: Kann und will ich mich noch so für den Sport aufopfern, wie es für ein Weltklasse-Niveau nötig ist? Und meine Antwort heute ist: Nein, das will ich nicht mehr, weil ich die Einschränkungen als Spitzensportler auch immer mehr als Verlust an Lebensqualität empfand", begründete Kittel seinen überraschenden Rücktritt © Getty Images Der 31-Jährige feierte in seiner Laufbahn insgesamt 89 Siege auf der Profitour. Besonders bei der Tour de France katapultierte er sich durch seine zahlreichen Erfolge ins öffentliche Rampenlicht. SPORT1 zeigt die deutschen Etappensieger bei der Tour de France © Getty Images PLATZ 14 - Kurt Stöpel (1932), Otto Weckerling (1937), Heinz Wengler (1937), Willi Oberbeck (1938), Jens Heppner (1998), Marcel Wüst (2000), Matthias Kessler (2006), Linus Gerdemann (2007), Marcus Burghardt (2008), Heinrich Haussler (2009), Simon Geschke (2015), John Degenkolb (2018, im Bild) je 1 Etappensieg © Getty Images Anzeige PLATZ 9 - Erich Bautz (1937), Rolf Wolfshohl (1967/1970), Klaus-Peter Thaler (1977/78), Rolf Gölz (1987/88), Jens Voigt (2001/2006, im Bild) je 2 Etappensiege © Getty Images PLATZ 8 – OLAF LUDWIG: Der gebürtige Geraer gewann zwischen 1990 und 1993 insgesamt drei Etappensiege bei der Tour de France. 1990 holte er zudem das Grüne Trikot. Zwei Jahre später gewann Ludwig sogar die prestigeträchtige Etappe auf dem Champs-Élysées © Getty Images PLATZ 7 – TONY MARTIN: Fünf Etappensiege bei der Tour de France konnte der Zeitfahr-Spezialist bisher einfahren, natürlich allesamt im Zeitfahren. In dieser Disziplin gewann er auch vier Mal den Weltmeister-Titel © Getty Images PLATZ 6 – DIETRICH THURAU: Der inzwischen 64-Jährige feierte gleich bei seiner ersten Tourteilnahme 1977 fünf Siege und trug auch 15 Tage lang das Gelbe Trikot. Am Ende gewann er das Trikot für den besten Jungprofi und belegte Rang fünf. 1979 gelang ihm noch ein weiterer Etappensieg, sodass für ihn sechs Erfolge bei der Tour zu Buche stehen © Getty Images Anzeige PLATZ 5 – JAN ULLRICH: Der Tour-Sieger von 1997 gewann ein Jahr zuvor im Einzelzeitfahren seine erste Etappe bei der Tour de France. Ein Jahr später, bei seinem Gesamtsieg, holte Ullrich zwei Etappensiege. Insgesamt gewann er sieben Etappen bei der Frankreich-Rundfahrt © Getty Images PLATZ 4 – RUDI ALTIG: Die Rad-Legende holte insgesamt acht Etappensiege und gewann 1962 das Grüne Trikot. Altig war vor allem als Sprinter gefürchtet. 2016 verstarb Altig im Alter von 79 Jahren © Getty Images PLATZ 3 – ANDRÉ GREIPEL: Der bullige Sprinter mit dem Spitznamen "Gorilla" durfte elf Mal über einen Etappensieg bei der Tour jubeln und gehört zu dem elitären Kreis, der bei Giro, Tour und Vuelta jeweils mindestens einen Etappensieg vorweisen kann (wie auch Degenkolb) © Getty Images PLATZ 2 – ERIK ZABEL: Sechs Mal holte sich Zabel bei der Tour das Grüne Trikot - diesen Rekord übertraf 2019 Peter Sagan - und durfte insgesamt zwölf Mal auf dem obersten Treppchen stehen © Getty Images Anzeige PLATZ 1 – MARCEL KITTEL: Sagenhafte 14 Etappensiege ersprintete sich Kittel bei der Tour und ist damit der erfolgreichste Deutsche beim größten Radrennen der Welt. 2013 und 2014 gewann er jeweils vier Etappen und trug sogar zwischenzeitlich einmal das Gelbe Trikot © Getty Images

Bei Thomas sieht es anders aus: Er hat die Tour selbst gewonnen, hat aber auch Froome und Bradley Wiggins dabei geholfen, sie zu gewinnen. Er ist respektiert, beliebt, kennt das Business und hat kein Problem damit, loyal zu fahren. Ich hätte ihn immer mitgenommen, auch wenn er nur Manndecker für Bernal wäre.

Ineos lässt mit ihm und Froome auch etwa acht Millionen Euro Gehalt zu Hause - das muss man sich mal vorstellen! Das wäre so, als wenn Mercedes sagt, wir nehmen Valtteri Bottas nicht mit zum Formel-1-Rennen. Das Team arbeitet sehr wissenschaftlich und ihnen ist es egal, wie der Fahrer heißt, es geht nur um die Leistung. Der Erfolg der letzten Jahre gibt ihnen Recht.

Tour-Sieg geht nur über Roglic

Es gibt jedoch in diesem Jahr große Konkurrenz durch das Team Jumbo-Visma, das in der Breite wahnsinnig stark aufgestellt ist. Deren schlechtester Tour-Fahrer wird mindestens Tour-Etappensieger werden. Sie haben mit Tom Dumoulin und Primoz Roglic unglaubliche Fahrer.

Anzeige

Sie können es schaffen, Ineos als Superpower abzulösen und sowohl die Mannschafts- als auch die Einzelwertung zu gewinnen. Beim Tour-Sieg gehe ich All In für Roglic, er gewinnt dieses Jahr das Gelbe Trikot.

Euer

Jens Voigt