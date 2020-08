FC Bayern: Franz Beckenbauer fordert langen Vertrag für Hansi Flick

Mit seiner Leistung in diesem Jahr empfiehlt sich Bayern-Coach Hansi Flick laut Franz Beckenbauer für einen ewigen Vertrag. Er hält den Trainer für einen "Zauberer".

Franz Beckenbauer möchte "Zauberer" Hansi Flick bis in alle Ewigkeit an Bayern München binden. Man könne dem Triple-Trainer "bedenkenlos" einen Zehnjahresvertrag geben, sagte der "Kaiser" der Bild -Zeitung, "du kannst ihm auch einen 100-jährigen Vertrag geben".

Beckenbauer. "Bayern nicht unschlagbar, aber..."

Auch Beckenbauer lobte Flicks Arbeit in höchsten Tönen. Der Coach habe die Mannschaft nach der Amtsübernahme von Niko Kovac im November "wieder zum Leben erweckt". Das sei eine große Kunst gewesen, meinte der DFB-Teamchef beim WM-Triumph 1990: "Um aus so einem Haufen eine Einheit zu machen, musst du schon ein Zauberer sein."

Nach dem Erfolg mit der Nationalmannschaft in Rom hatte Beckenbauer der DFB-Auswahl eine goldene Zukunft prophezeit. "Das Wort 'unschlagbar' nehme ich nicht mehr in den Mund", sagte er nun mit einem Schmunzeln über die Triple-Bayern. Aber: "Sagen wir mal so: Es wird nicht leicht für den Rest der Liga..."