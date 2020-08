Tennis: Serena Williams verliert - verhindert Verletzung Teilnahme an US-Open?

Serena Williams scheitert bereits im Achtelfinale der Western & Southern Open. Sie muss behandelt werden. Eine Teilnahme an den US-Open steht in Frage.

Tennis-Star Serena Williams findet wenige Tage vor dem Start der US Open weiter nicht in die Spur.

Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin unterlag im Achtelfinale der Western & Southern Open in New York der Weltranglisten-21. Maria Sakkari (Griechenland) mit 7:5, 6:7 (5:7), 1:6 und schied auch bei ihrem zweiten Auftritt nach dem Restart der WTA-Tour überraschend früh aus.

In der Vorwoche war die 38-Jährige beim Turnier in Lexington/Kentucky im Viertelfinale an der Weltranglisten-116. Shelby Rogers gescheitert.