NBA-Star Ben Simmons von Philadelphia 76ers steigt beim FaZe-Clan ein

"Gaming ist ein wichtiger Teil meines Lebens, und so war es eine natürliche Entwicklung, persönlich in diese Branche zu investieren", sagte Simmons: "Der FaZe Clan stellt den Höhepunkt der Spielkultur dar, und ich freue mich wirklich darauf, mit neuen Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten."

Simmons pflegt Freundschaft mit Mitbegründer

In dieser basketballfreien Phase streamte der Australier fast täglich das Battle-Royal-Spiel Call of Duty: WarZone und konnte sich so in kürzester Zeit eine Anhängerschaft von knapp 50.000 Followern auf Twitch.tv aufbauen.