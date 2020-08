Lionel Messi will weg: Pressestimmen zum Knall bei Barca

Messi will Barca wohl verlassen

Die Nachricht, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen will, versetzt die Sportwelt in Aufruhr. SPORT1 hat die Reaktionen der internationalen Presse.

Was jahrelang undenkbar schien, scheint nun nicht mehr zu verhindern zu sein: Weltfußballer Lionel Messi will den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen und hat dies dem Klub per Fax mitgeteilt.