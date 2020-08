Spotify wird Audio-Partner für LoL-Esports

Riot Games macht Spotify zum exklusiven Audio-Partner für globale Events von League of Legends. © https://theaxo.com/

Entwickler Riot Games setzt in Sachen Audio-Streaming in Zukunft auf Spotify. Der LoL-Entwickler kooperiert mit dem Streaming-Riesen und macht ihn zum exklusiven Audio-Partner für globale Events von League of Legends.