WWE RAW: Mörder Chris Benoit als "Fan" eingeschmuggelt

Die Wrestling-Liga WWE schaltet seit kurzem echte Fans per Livestream zu: Bei RAW wurden auf diesem Weg nun abstoßende Bilder ins Live-TV geschmuggelt.

Bringt dieser Skandal das neue Zuschauerkonzept von WWE in seiner bisherigen Form in Gefahr?

Einzelne Zuseher, die WWE dafür ausgewählt hat, nutzten am Montag die ihnen gebotene Bühne, um abstoßende Bilder in der Live-Sendung unterzubringen: Zu sehen waren eine Person in der Aufmachung des rassistischen Ku-Klux-Klans, zwei Bilder des früheren WWE-Stars Chris Benoit, der 2007 seine Frau Nancy und seinen kleinen Sohn Daniel ermordete und dann sich selbst tötete - und sogar ein Video, das einen exekutionsartigen Mord durch einen Kehlendurchschnitt zu zeigen schien.