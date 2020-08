FC Barcelona: Lionel Messi offenbar von Ronald Koeman verärgert

Messi will Barca wohl verlassen

Barcelonas neuer Trainer Ronald Koeman soll Lionel Messi in einem Meeting eine klare Ansage gemacht haben. Diese dürfte dem Superstar nicht gefallen haben.

Lionel Messi will den FC Barcelona offenbar auch wegen dessen neuem Trainer Ronald Koeman verlassen.

Bereits in der vergangenen Woche soll der Argentinier dem Coach in einem Meeting mitgeteilt haben, dass er "eher aus dem Klub als in ihm" sei und einen Wechsel anstrebe.