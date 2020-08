Toronto Raptors denken an Boykott nach Schüssen auf Jacob Blake

"Wir wussten, dass es nicht aufhören wird, egal ob wir spielen oder nicht", sagte Guard Fred VanVleet am Dienstag nach dem Training: "Aber die Frage, ob wir spielen oder nicht, übt Druck aus." Das Duell am Donnerstag (Ortszeit) wird aber wohl stattfinden.

NBA-Stars wollen Druck auf Behörden machen

"Es ist in Kenosha/Wisconsin passiert, liege ich da richtig?", so VanVleet: "In einer perfekten Welt würden alle sagen: Wir spielen nicht - auch der Besitzer der Milwaukee Bucks, das würde da ankommen. Er könnte Druck auf die Staatsanwaltschaften des Bezirks und des Bundesstaates, auf Gouverneure und Politiker machen." Milwaukee liegt in Wisconsin.