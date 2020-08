VfL Wolfsburg schlägt FC Barcelona und steht im Champions-League-Finale

Der VfL Wolfsburg greift nach Meisterschaft und Pokal auch in der Königsklasse nach dem Titel. Im Halbfinale gegen den FC Barcelona hat der Team aber auch Glück.

Das Endspiel steigt am Sonntag um 20 Uhr - SPORT1 übertragt ab 19.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und im Stream . Dann kann Wolfsburg nach dem FC Bayern das zweite deutsche Triple in dieser Saison klar machen.

Für Barca wurde der schwarze Tag, an dem Ikone Lionel Messi seinen Wechselwunsch mitteilte, durch die Halbfinal-Pleite der Frauen abgerundet.

Rolfö schießt Wolfsburg gegen Barca weiter

Die schwedische Angreiferin Fridolina Rolfö (58.) ließ den Titelträger von 2013 und 2014 in San Sebastian jubeln.

Der Gegner am Sonntag kommt aus Frankreich: Bayern-Bezwinger und Titelverteidiger Olympique Lyon mit Spielmacherin Dzsenifer Marozsan trifft im zweiten Halbfinale am Mittwoch (20 Uhr) in Bilbao auf Paris St. Germain um Sara Däbritz.