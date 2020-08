Lionel Messi will FC Barcelona verlassen: Die Reaktionen zum Transfer-Hammer

Messi will Barca wohl verlassen

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen !

Was jahrelang undenkbar schien, wird nun offenbar Realität: Denn wie die Katalanen verschiedenen Nachrichtenagenturen bestätigten, hat der argentinische Superstar dem Verein genau das via Fax mitgeteilt.

Jan Aage Fjörtoft (ehemaliger Bundesliga-Profi, inzwischen internationaler TV-Experte): "Der beste Spieler EVER geht...? Welcher Klub auch immer Messi bekommt, wow. Das ist ein Hammer. Allein der Gedanke an Messi in einem anderen Trikot. Merkwürdig."