Raul holt mit Real Madrid Titel in der Youth League gegen Benfica Lissabon

Krönung für Raul und die Youngster von Real Madrid! Die Legende führt die Supertalente der Königlichen im packenden Final-Duell mit Benfica zum Titel in der Youth League.

Benfica scheitert per Elfer und am Aluminium

Tiago Dantas (68.) scheiterte mit dem Elfmeter zum möglichen 3:3 an Real-Keeper Luis Lopez, in der Nachspielzeit knallte Henrique Araújo den Ball nur an der Latte.