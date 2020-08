Bayer Leverkusen:Bolt hat Corona, Party-Gast Leon Bailey in Quarantäne

Leon Bailey von Bayer Leverkusen feiert mit Usain Bolt - nach dessen Corona-Infektion muss auch der Fußballer in Isolation. Bailey fliegt zurück nach Leverkusen.

Der 23 Jahre alte Offensivspieler begibt sich nach seiner Teilnahme an der Geburtstagsfeier des mit COVID-19 infizierten jamaikanischen Leichtathletik-Idols Usain Bolt (34) vorsorglich in Isolation, wie der Werksklub am Dienstagnachmittag miteilte.