FC Bayern: Niko Kovac gratuliert Hansi Flick und Spielern zum Triple

Nach dem Triumph in der Champions League hat auch der Ex-Coach seinem alten Team zum großen Erfolg gratuliert.

"Sie haben wirklich eine tolle Champions-League-Saison gespielt, die Spiele dominiert und waren die beste Mannschaft", sagten der heutige Trainer der AS Monaco bei Bild .

Seinen einstigen Assistenten Hansi Flick sprach Kovac auch direkt an: "Hansi, das hast du toll gemacht. Ich freue mich für dich, ich freue mich für euch. Ich war mir sicher: Über 90 Minuten kann nur der FC Bayern der Sieger sein. Das habt ihr geschafft. Deshalb herzliche Glückwünsche"

Kovac gratuliert Flick und Spielern per SMS

Zum zweiten Mal nach 2013 feierte der FCB den Gewinn von Champions League, Meisterschaft und Pokal in einer Saison.

Wandlung des FC Bayern unter Flick

Als am 3. November die Trennung von Kovac vollzogen wurde, lag Bayern in der Bundesliga auf Rang vier, stand nach einem knappen 2:1 gegen Zweitligist VfL Bochum im Achtelfinale des DFB-Pokals und hatte in der Vorrunde der Königsklasse alle drei Partien gewonnen, darunter 7:2 bei Tottenham Hotspur.