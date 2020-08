Nationalmannschaft: Löw holt Sané und Süle - Gosens, Neuhaus, Baumann neu dabei

Leno, Trapp und Baumann im Tor nominiert

Im Tor sind in Abwesenheit von Manuel Neuer und des verletzten Marc-André ter Stegen neben Baumann noch Bernd Leno vom FC Arsenal sowie Frankfurt-Keeper Kevin Trapp nominiert.

Das DFB-Team trifft zum Auftakt der neuen Nations-League-Runde am 3. September in Stuttgart auf Spanien, drei Tage später steht in Basel das Duell mit der Schweiz auf dem Programm.